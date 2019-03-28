Nuri Yurdakul kimdir? Nuri Yurdakul adaylıktan çekildi mi? Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Nuri Yurdakul, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Ankara, Elmadağ Belediye başkan adayı olmuştu.

Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Nuri Yurdakul, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Ankara, Elmadağ Belediye başkan adayı olmuştu. Saadet Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve HDP ile ittifak yapmıştı. Saadet Partisi'nin bir çok ilde meclis üyesi adayları listesinde terör örgütü PKK'lı isimlerin olduğu öğrenilmişti.

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