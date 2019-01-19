0553 313 94 23

Nuri Şahin'den Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a mesaj

Werder Bremen'de oynayan eski milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'a sosyal medya hesabından tavsiyede bulundu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:39
Nuri Şahin'den Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a mesaj

Dortmund'daki çarpıcı kariyerinin ardından Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de futbol kariyerini sürdüren Nuri Şahin'den, Stuttgart'ın çiçeği burnunda oyuncusu Ozan Kabak'a tavsiye geldi.

'Keyfi almaya çalış'

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç stoper için şu ifadeleri kullandı: "Bundesliga’ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:39
  1. Nuri Şahin
  2. Ozan Kabak
  3. Werder Bremen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ronaldo ve Xabi Alonso vergi kaçırmaktan yargı önüne çıkıyor
    1. Ronaldo ve Xabi Alonso vergi..
    2. "Yerel seçimde kendi adaylarımızı..
    3. ABD'de gözaltına alınan İranlı..
    4. İstanbul'da trafiği felç eden kaza
    5. Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a mesaj
    6. Milli Savunma Bakanlığı'ndan FETÖ..
    7. Madenciliğin GSYİH'deki payı artırılacak
    8. İbrahim Sandıkçı kimdir nerelilidir?
    9. Firari FETÖ'cü, Eskişehir'de..
    10. MSB: "Yeni askerlik sistemiyle ilgili..
    11. MSB: "Soçi muhtırasının uygulanmasına..
    12. Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı
    13. MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15..
    14. Peugeot dünya genelinde büyümeyi..
    15. Milli Savunma Bakanlığı: "2018'in..
    16. FETÖ'cü öğretmenin "ticari sır" yalanı..
    17. Asırlık gazi askerlik yıllarını..
    18. Akşemseddin’in Fatih Sultan’ı İkazı
    19. ANALİZ - Suriye'den çekilecek ABD,..
    20. Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış..
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi