Nuri Şahin'den Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a mesaj Werder Bremen'de oynayan eski milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'a sosyal medya hesabından tavsiyede bulundu.

Dortmund'daki çarpıcı kariyerinin ardından Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de futbol kariyerini sürdüren Nuri Şahin'den, Stuttgart'ın çiçeği burnunda oyuncusu Ozan Kabak'a tavsiye geldi. 'Keyfi almaya çalış' Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç stoper için şu ifadeleri kullandı: "Bundesliga’ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..."

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