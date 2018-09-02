Nuri Şahin iddialı konuştu: Yedek Olmaya Gelmedim

Almanya futbol ligi Bundesliga'da Borussia Dortmund'dan Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin, yeni takımında açıklamalar yaptı.

Türk futbolcu, ''Bundesliga'da iki maç hariç Borussia Dortmund taraftarıyım. Onlara sezon genelinde başarılar dilerim.'' dedi.

''FUTBOL İÇİN EN İYİ YAŞIMDAYIM''

Werder Bremen'e oynamak için geldiğini belirten Nuri, ''Benim için önemli olan sahada olmak. Futbol için en iyi yaştayım ve verebileceğim daha çok şey var. Kendimi yedek olarak görmüyorum. Yedek olmaya gelmedim. Takıma bir şeyler katmak için buradayım.'' şeklinde konuştu.