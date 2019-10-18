Nuri Pakdil özel izinle Taceddin Dergahı'na defnedilecek
Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle vefat eden usta şair Nuri Pakdil, Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak özel bir karar ile Taceddin Dergahı'na defnedilecek.18 Ekim 2019 Cuma 17:12
Kudüs Şairi' olarak tanınan şair-yazar Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.
Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Taceddin Dergahı'na defnedilecek
SuperHaber'in haberine göre usta şair, Ankara Altındağ'da bulunan milli şair Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'na defnedilecek.
Pakdil'in defni için Bakanlar Kurulu'ndan özel bir karar çıkarılması bekleniyor.
Nuri Pakdil'in vefatından 10 dakika önceki görüntüleri
Merhum Nuri Pakdil'in meşhur devrimci selamlaması
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