0553 313 94 23

Nuri Pakdil özel izinle Taceddin Dergahı'na defnedilecek

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle vefat eden usta şair Nuri Pakdil, Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak özel bir karar ile Taceddin Dergahı'na defnedilecek.

18 Ekim 2019 Cuma 17:12
Nuri Pakdil özel izinle Taceddin Dergahı'na defnedilecek

Kudüs Şairi' olarak tanınan şair-yazar Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.

Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Taceddin Dergahı'na defnedilecek

SuperHaber'in haberine göre usta şair, Ankara Altındağ'da bulunan milli şair Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'na defnedilecek.

Pakdil'in defni için Bakanlar Kurulu'ndan özel bir karar çıkarılması bekleniyor.

Nuri Pakdil'in vefatından 10 dakika önceki görüntüleri

Merhum Nuri Pakdil'in meşhur devrimci selamlaması

Yazar Nuri Pakdil hakk'a yürüdü!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 17:12
  1. Ankara Altındağ
  2. Mehmet Akif Ersoy
  3. İstiklal Marşı
  4. Taceddin Dergahı
  5. Nuri Pakdil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan harita üzerinde gösterdi! 12 adet kuracağız
    1. Erdoğan harita üzerinde gösterdi! 12..
    2. Ölüm aylığı alma şartları nelerdir?..
    3. Nuri Pakdil özel izinle oraya..
    4. Edirne'de yüzlerce kaçak göçmen..
    5. Gelin görümce fuhuş yaptırdığı..
    6. Davutoğlu harekete geçti! O ilde..
    7. Çocukların oynadığı maytap patladı: 4..
    8. Anlaşma sonrası Macron'dan flaş açıklama
    9. Başkan Erdoğan net rakamı duyurdu:..
    10. Askere gidenler işsizlik maaşı almaya..
    11. Eskişehir'de kaçak silah operasyonu! 7..
    12. Nuri Pakdil'in vefatından 10 dakika..
    13. Rusya'da Birinci Petro dönemine ait..
    14. Çocukların seveceği en sağlıklı tatlı:..
    15. Beyaz Saray'dan flaş Türkiye..
    16. Almanya'da polis izledi, PKK'lılar..
    17. Esenler otogar giriş ücreti ne kadar?
    18. Ekrem İmamoğlu’nun ‘halk sütü’..
    19. Aydın'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Öksürük ve balgama ne iyi gelir?
    21. Uzman isimlerden kritik uyarı: Türkiye..
    22. Trump'ın hamlesine karşı AB'den tehdit!
    23. Tel Abyad'da terörden uzak ilk cuma..
    24. Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır?..
    25. Avrupalı liderlerden Erdoğan kararı
    26. Erdoğan'dan Pakdil için başsağlığı..
    27. Kıbrıs 4.2'lik depremle sallandı!
    28. Yeni partide ismi geçen Hüseyin..
    29. Mike Pompeo, Türkiye'den ayrılıp..
    30. El Mücib ne demek? El Mücib anlamı..
    Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
    Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2019
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap