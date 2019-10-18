Nuri Pakdil özel izinle Taceddin Dergahı'na defnedilecek Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle vefat eden usta şair Nuri Pakdil, Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak özel bir karar ile Taceddin Dergahı'na defnedilecek.

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