"Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy" başladı Turnuvada 7 ülkeden 194 sporcu mücadele ediyor

ANTALYA (AA) - Nuri Özaltın anısına Gloria Golf Kulübünün düzenlediği "3. Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy" Antalya'da başladı Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan "45 delikli golf tesisi" unvanına sahip uluslararası standartlardaki Gloria Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada, 7 ülkeden 194 sporcu mücadele ediyor. Turnuvaya Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ile Galatasaraylı Eski Futbolcu Erdal Keser ve eşi Iris Keser de katılıyor. En iyi skor ile bitiren yarışmacıya "Nuri Özaltın Onur Ödülü"nün verileceği turnuva, 8 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.



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