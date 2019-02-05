"Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy" başladı
Turnuvada 7 ülkeden 194 sporcu mücadele ediyor05 Şubat 2019 Salı 12:35
ANTALYA (AA) - Nuri Özaltın anısına Gloria Golf Kulübünün düzenlediği "3. Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy" Antalya'da başladı
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan "45 delikli golf tesisi" unvanına sahip uluslararası standartlardaki Gloria Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada, 7 ülkeden 194 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvaya Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ile Galatasaraylı Eski Futbolcu Erdal Keser ve eşi Iris Keser de katılıyor.
En iyi skor ile bitiren yarışmacıya "Nuri Özaltın Onur Ödülü"nün verileceği turnuva, 8 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.
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