Ayşen Gruda'nın cenazesinde Nuri Alço'nun 5 bin lirasını çaldılar Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan bir programa konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, kalabalıkta cebindeki 5 bin lirasının çalındığını söyledi.

Oyuncu Nuri Alço, pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılmıştı. "5 bin liramı çaldılar" Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi. Alço "Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda'nın cenazesinde de cebimdeki 5 bin TL çaldılar" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.