0553 313 94 23

Ayşen Gruda'nın cenazesinde Nuri Alço'nun 5 bin lirasını çaldılar

Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan bir programa konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, kalabalıkta cebindeki 5 bin lirasının çalındığını söyledi.

29 Ocak 2019 Salı 10:48
Ayşen Gruda'nın cenazesinde Nuri Alço'nun 5 bin lirasını çaldılar

Oyuncu Nuri Alço, pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılmıştı.

"5 bin liramı çaldılar"

Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi.

Alço "Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda'nın cenazesinde de cebimdeki 5 bin TL çaldılar" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:48
  1. Nuri Alço
  2. Ayşen Gruda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran ve Esed rejimi anlaştı
    1. İran ve Esed rejimi anlaştı
    2. Kayserispor'da Malatyaspor maçı..
    3. Meyve suyu ihracatı 250 milyon $’ı aştı
    4. ANALİZ - Çanlar İngiliz şirketleri..
    5. Bomba iddia: Binali Yıldırım bugün..
    6. Kenevir üretim başvurusu belgeleri..
    7. THY’den kabin memuru alımı
    8. Eşcinsel ordular geliyor!
    9. Peugeot, Retromobile Fuarı'nda 6..
    10. Yeni havaalanında teknoloji yarışı
    11. BM Özel Raportörü Callamard Suudi..
    12. Andy Murray ameliyat edildi
    13. Pekcan’dan tedbir açıklaması
    14. "İran'ı Suriye'den sadece Rusya..
    15. Trabzonspor'da kombineler tek maçlık..
    16. İGİAD’da Karahan’la devam kararı
    17. Mescid halısındaki 'gamalı haç' deseni!
    18. Gerilim ve komedi "Kapan"da buluşacak
    19. Ülkede köpek gezdirmek yasaklandı!..
    20. Osmanlıspor Süper Lig için kenetlendi
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı