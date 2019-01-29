Ayşen Gruda'nın cenazesinde Nuri Alço'nun 5 bin lirasını çaldılar
Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan bir programa konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, kalabalıkta cebindeki 5 bin lirasının çalındığını söyledi.29 Ocak 2019 Salı 10:48
Oyuncu Nuri Alço, pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılmıştı.
"5 bin liramı çaldılar"
Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi.
Alço "Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda'nın cenazesinde de cebimdeki 5 bin TL çaldılar" dedi.
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