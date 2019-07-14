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Nurhak Ensarioğlu: “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ni unutmadık, unutturmayacağız”

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin 3’üncü yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ni unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:46
Nurhak Ensarioğlu: “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ni unutmadık, unutturmayacağız”

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin 3’üncü yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ni unutmadık, unutturmayacağız” dedi.


15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin yıl dönümüyle ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, 15 Temmuz’un kendilerine FETÖ’cü ihanet çetesini ve kahramanca direniş, vatana sadakat, şehadet ve yeniden dirilişi hatırlattığını söyledi. Ensarioğlu, “İhaneti de sadakati de unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü gaflete uyuyan ihanete uyanır. 15 Temmuz bir şehadet geçididir. Çanakkale’nin kınalı kuzularının, Kafkasların, Sarıkamışların, Yemenlerin hikayesidir. 15 Temmuz bir şehadet şölenidir! 15 Temmuz bir diriliş gecesidir! 15 Temmuz bir iman manifestosudur! 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Hain darbe ve işgal girişiminde 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank,246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silah bu millete karşı kullanıldı. Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT saldırıya uğradı. Genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum işgal edildi. Onlarca kurumun işgalini ise millet engelledi. Darbe girişimi sonucu 251 kahraman kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu. O gece herkes gibi Memur-Sen ve Sağlık-Sen teşkilatları olarak da ayaktaydık. Teşkilatımızın her bir üyesi aileleriyle birlikte hainlere karşı durmak için meydanlardaydı. Yine o gece sağlık çalışanlarımız da bir destan yazdı. Bombalara rağmen, kurşun yağmurlarına karşı darbeye direnen vatandaşlarımızı kurtarmak için canla başla mücadele ettiler” dedi.


15 Temmuz gecesi yaralı kurtarmaya giden ambulanslarda yaşanan trajedilerin, hastanelerde sağlık çalışanlarının kucağında cennete giden demokrasi şehitlerinin ve özellikle meydanlarda olan sağlık çalışanlarının milletle beraber büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini vurgulayan Ensarioğlu, şöyle devam etti:


“O gün ne kadar cesursak, bugün de aynı his ve bilinçle teyakkuz halindeyiz. 15 Temmuz’da kanımızla kurtardığımız emanetimizin, davamızın, geleceğimizin, inancımızın, sinsi stratejilerde kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. Yeni tuzaklara karşı uyanık olacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor ve kendilerini şükranla anıyoruz.”

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:46
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