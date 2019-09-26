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Nurettin Yıldız'a anlamlı ziyaret

Anadolu Gençlik Derneği, Hz. Peygamberin seyahat adabıyla ilgili bir sözünü anlattığı için solaklar ve magazin ilahiyatçıları tarafından hedef tahtasına oturtulan Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:18
Nurettin Yıldız'a anlamlı ziyaret

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi tarafından Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız Hoca'ya ziyarette bulunuldu.

AGD'den Nureddin Yıldız Hoca'ya yapılan ziyarette; AGD İstanbul İl Başkanı Yunus Genç'in yanı sıra Genç'in yardımcıları da hazır bulundu. Konuya ilişkin olarak AGD İstanbul Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Şube Başkanımız Yunus GENÇ bey ve yardımcıları Nurettin Yıldız hocaefendiyi ziyaret ettiler."

 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:18
  1. Anadolu Gençlik Derneği
  2. Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız
  3. AGD
  4. AGD İstanbul İl Başkanı Yunus Genç

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  • bilal.bilal.9 dk önce
    Allah razı olsun bu ümmet için çalışanlara. biz ümmet olarak bir araya gelirsek rabbimizin yardımı gelecektir...

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