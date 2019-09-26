Nurettin Yıldız'a anlamlı ziyaret Anadolu Gençlik Derneği, Hz. Peygamberin seyahat adabıyla ilgili bir sözünü anlattığı için solaklar ve magazin ilahiyatçıları tarafından hedef tahtasına oturtulan Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi tarafından Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız Hoca'ya ziyarette bulunuldu. AGD'den Nureddin Yıldız Hoca'ya yapılan ziyarette; AGD İstanbul İl Başkanı Yunus Genç'in yanı sıra Genç'in yardımcıları da hazır bulundu. Konuya ilişkin olarak AGD İstanbul Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Şube Başkanımız Yunus GENÇ bey ve yardımcıları Nurettin Yıldız hocaefendiyi ziyaret ettiler." Binali Yıldırım'dan Anadolu Gençlik Derneği'ne mesaj Sol medyanın hedefi Nurettin Yıldız değil İslami hükümler

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.