Nurettin Tokdemir kimdir? Nurettin Tokdemir vefat mı etti?

Doğruyol Partisi eski milletvekillerinden Nurettin Tokdemir vefat etti. DYP Hükümeti'nde 19. dönem Hatay Milletvekilliği ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı yaptı. Peki Nurettin Tokdemir kimdir?

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in ağabeyi olan DYP eski Milletvekili Nurettin Tokdemir rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Nurettin Tokdemir, İttihad Gazetesi'nin kuruluşunda yer aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Tokdemir, DYP Hükümeti'nde 19. dönem Hatay Milletvekilliği ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı yaptı. Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği de yapan Tokdemir, evli ve 2 çocuk babasıydı.