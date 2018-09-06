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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati kimdir?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre, Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'a iki yardımcı atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılıklarına Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı. Peki Nureddin Nebatı kimdir?

06 Eylül 2018 Perşembe 08:45
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati kimdir?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılıklarına Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı. Peki Nureddin Nebatı kimdir?

Nureddin Nebati, 1964 yılında Şanlıurfa Viranşehir'de dünyaya geldi. Babasının ismi Süleyman, annesinin ismi Emine'dir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Nureddin Nebati, tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde yer aldı. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar,Tügva,Önder,Utesav Üyeliğini sürdürmektedir.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Orta derecede İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nureddin Nebati, evli ve dört çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 08:45
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