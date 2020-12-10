Nurettin Mutlu kimdir? Şeyh Nurettin Mutlu’nun hayatı
Nakşibendi Tarikatının Halidiye kolunun Norşin şubesi Şeyhlerinden Seyda Nurettin Mutlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saadat-ı Kiramların büyüklerinden Abdurrahman-ı Taği Hazretlerinin torunlarından olan Nurettin Mutlu, Norşin Şeyhi olarak ömrünü Kur’an ve sünnete adamıştı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nin önemli kanaat önderlerinden merhum Şeyh Abdurrahman-i Taği’nin torunu olan Nurettin Mutlu koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 87 yaşamını vefat etti. Nakşibendi büyüklerinden olan Şeyh Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinden izacet alan büyük Allah dostlarından olan Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi (K.S) hazretlerinin torunu, Merhum Şeyh Masum'un oğlu, yazar Müfid Yüksel'in dayısı olan Seyda Nureddin Mutlu, Norşin Şeyhi olarak biliniyordu. Mutlu, Güroymak ilçesinde cenazesi Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanı'nda toprağa verildi.