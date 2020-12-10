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Biyografi Nurettin Mutlu kimdir? Şeyh Nurettin Mutlu’nun hayatı
Biyografi

Nurettin Mutlu kimdir? Şeyh Nurettin Mutlu’nun hayatı

Nakşibendi Tarikatının Halidiye kolunun Norşin şubesi Şeyhlerinden Seyda Nurettin Mutlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saadat-ı Kiramların büyüklerinden Abdurrahman-ı Taği Hazretlerinin torunlarından olan Nurettin Mutlu, Norşin Şeyhi olarak ömrünü Kur’an ve sünnete adamıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:59:00 - 2020-12-10 19:01:10
Nurettin Mutlu kimdir? Şeyh Nurettin Mutlu’nun hayatı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nin önemli kanaat önderlerinden merhum Şeyh Abdurrahman-i Taği’nin torunu olan Nurettin Mutlu koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 87 yaşamını vefat etti. Nakşibendi büyüklerinden olan Şeyh Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinden izacet alan büyük Allah dostlarından olan Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi (K.S) hazretlerinin torunu, Merhum Şeyh Masum'un oğlu, yazar Müfid Yüksel'in dayısı olan Seyda Nureddin Mutlu, Norşin Şeyhi olarak biliniyordu. Mutlu, Güroymak ilçesinde cenazesi Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanı'nda toprağa verildi.

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