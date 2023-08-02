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Biyografi Nurettin Gökduman kimdir? Nurettin Gökduman nereye atandı?
Biyografi

Nurettin Gökduman kimdir? Nurettin Gökduman nereye atandı?

Yeniakit Publisher
2023-08-02 20:59:00 -
Nurettin Gökduman kimdir? Nurettin Gökduman nereye atandı?

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın yeni görev yeri belli oldu. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Nurettin Gökduman’ın kariyeri, kaç yaşında olduğu ve memleketi sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Nurettin Gökduman kim?

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Nurettin Gökduman kimdir?

Nurettin Gökduman, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 Malatya doğumlu. 1989 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Komiser Yardımcısı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. 2000 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsünde (TODAİE)  Kamu Yönetimi bölümünde “Tezli Yüksek Lisans” yaptı. Sırasıyla İstanbul, Hakkâri, Ankara, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kayseri illerinde çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Polis Başmüfettişi görevine atandı. 11.02.2014 tarihinde Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandı. 19.01.2015 tarihinde Osmaniye İl Emniyet Müdürü,  26/12/2018 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2018/262 sayılı kararı ile Rize  İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman evli üç çocuk babasıdır.

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