AK Parti MKYK Üyesi Nurettin Canikli'ye yeni görev!
AK Parti MKYK Üyesi Nurettin Canikli, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.01 Mart 2019 Cuma 14:01
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli getirildi.
Yazılı açıklama yapıldı
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli görevlendirilmiştir.'' ifadesine yer verdi.
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