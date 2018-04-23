Nurettin Canikli'nin koltuğuna Afrin şehidinin kızı oturdu

Yeni bakan Elvan Ege tüm bakanlık bürokratlarıyla bakanlık koordinasyon toplantısı yaptı. Bürokratlarını dinledi ve talimatlar verdi. Elvan Ege, Asker olmak zordur, asker olmak demek hayatından, ailesinden vazgeçip vatanı için herşeyi yapabilmek, onurlu duruş sergilemektir. Ama onun yaşadığı gurur o zamanki mutluluk hiçbir şeye değişilmez dedi. Bakan Ege, ilk icraatı olarak da TSK içindeki bayan rütbeli asker sayısının artırılacağı müjdesini verdi.

Törene şehit Serdar Ege'nin eşi Dilek, büyük kızı Elif (17) ve kardeşi Serkan Ege de katıldı.