Nurettin Canikli’den Özpolat Makina’ya ziyaret

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gaziantep’teki programları çerçevesinde Özpolat Makina’yı ziyaret etti.

“Üretimi olumsuz etkileyen, ihracatı olumsuz etkileyen ne sıkıntınız varsa söyleyin, hepsini yerinde tespit edip çözmeye geldim” diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli’ye, Özpolat Makina ziyaretinde AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer,Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan eşlik etti.

Özpolat Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, sanayiye, sanayicilere ve ihracatçılara verdikleri önemden ve destekten dolayı başta Nejat Koçer olmak üzere milletvekillerine teşekkür etti.

“Devlet olarak biz sizlerin yanındayız. Üretimin artması, sanayinin gelişmesi, istihdamın ve ihracatın artması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.” diyen AK Parti Ekonomi’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye, Özpolat Makina Yönetim Kurulu tarafından Özpolat Makina’nın ürettiği teknolojiler, projeleri, teknik ve mühendislik altyapısı hakkında bilgi verildi.

Dünyada yılda 10 milyar dolarlık ticareti yapılan bir sektörde çalıştıklarını belirten Özpolat Makina yetkilileri, sektörde Türkiye’nin son 5 yıldır ilk 3’te olduğunu söyledi. “Ancak gelişmiş ülkelerde üretilen makinalar ton başına 15 bin dolar ile 30 bin dolar arasında satılırken, Türkiye’de değirmen makinalarının ton başına değeri maalesef 4 bin doların altında” diyen Ali Özpolat, kendilerinin 6 bin 500 dolar civarında satışlar yapabildiklerini, bunu da gelişmiş teknolojileri ve kaliteleri sayesinde gerçekleştirdiklerini, ancak Özpolat Makina’nın değerini dünya pazarında artırmak istediklerini söyledi.

Özpolat Makina’nın ürettiği en yeni teknolojiler ve Türkiye’de ilk kez Özpolat’ın geliştirdiği Smartmill - Akıllı Değirmen teknolojisi hakkında bilgilendirilen Canikli, Smartmill’i çok beğendiğini ve firmanın oraya odaklanması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Yurtiçi ve yurtdışı başarılarından dolayı Özpolat Makina’yı tebrik eden Nurettin Canikli’ye, Ali Özpolat tarafından üretim hattı gezdirildi. Özpolat’ın üretim hattını çok beğendiğini ve bir Türk değirmen makinacısının sahip olduğu şu teknolojiden ötürü gurur duyduğunu söyleyen Canikli, üretimde yerli CNC’ler kullanıldığı için de ayrıca teşekkür etti.

Özpolat Makina’nın geliştirdiği en son teknoloji vals makinasını test eden Canikli, makinanın kontrol paneline geçip geliştirilen arayüzü ve ekranları bizzat kullandı.

Ali Özpolat’ın “Ekonomimizin daha iyiye gitmesi ve ülkemizin gelişmesi için bizden istediğiniz ne var” sorusuna samimiyetle cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Yalnızca üretim ve ihracat. Daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok ihracat” diye konuştu.