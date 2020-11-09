Nurettin Canikli kimdir, nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı’daki konutunda kritik bir toplantı gerçekleşti. Erdoğan, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya geldi.

Nurettin Canikli kimdir?

Nurettin Canikli 15 Mayıs 1960 tarihinde Alucra, Giresun'da doğdu. 60 yaşındaki Türk siyasetçi, 24 Mayıs 2016 tarihinde Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde önce Başbakan Yardımcısı, daha sonra da Millî Savunma Bakanı olarak atandı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2002, 2007, 2011, Kasım 2015 genel seçimlerinde Giresun; 2018 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

15 Mayıs 1960 tarihinde Şevket ve Aişe çiftinin çocuğu olarak Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ardından 1974 yılında yapılan Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPYO) sınavına girerek Giresun İmam Hatip Lisesi'ni kazandı ve lise öğrenimini orada tamamladı. 1978 yılında ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı ve 1982 yılında Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Birleşik Krallık'ta bulunan Sheffield Üniversitesi'nde Para-Banka-Finansman alanında tamamladı. 1993 yılında Maliye Başmüfettişliğine atandı. Aynı yıl Gelirler Daire Başkanlığı ve 1996 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Ocak 1997 tarihinde İstanbul Defterdarlığına atandı.[3] 54. Türkiye Hükümeti'nin düşmesi sonucu Temmuz 1997 tarihinde görevinden alınınca memuriyetinden istifa etti. Yeminli mali müşavirlik şirketinin ortağı olarak faaliyette bulundu. Ayrıca 5 yıl Yeni Şafak gazetesinde ekonomi ve finans konularında köşe yazarlığı yaptı.

Siyasi hayatı

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyeleri arasında yer aldı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Giresun milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi görevlerini sürdürdü. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde tekrar Giresun milletvekili olarak meclise girdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükümeti'nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak yer aldı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde partisi AK Parti'den aday gösterilmedi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girdi. Davutoğlu'nun Başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine revizyonu değişikliği sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'na atandı.