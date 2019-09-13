Nureddin Yıldız: Ortada aile kalmadıktan sonra, 7 minareli cami yapsan neye yarar!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Müslümanların desteği ile bir belediyeye başkan ya da meclis üyesi olan birisi, bir parka 4 tane ağaç dikerek helal kazanç elde ettiğini, Müslümanların duasını aldığını vehmedebilir ama bu bir evhamdır." diyen Yıldız, "Senin dört yıllık belediye görevinde ben insan olarak kimliğim ne zarar gördü ne kar etti ona bakarım." ifadelerini kullandı.

'Ailesiz insan olamaz'

Aile yapısının insan hayatındaki önemine değinen Nureddin Yıldız, "7 minareli cami yapsan beni teselli edemezsin. Benim Peygamberim (SAV) Kabe'nin dibinde bile 13 sene namaz kılamadı. Bu Ümmet çöllerde de namaz kılar ama ailesiz insan olarak devam edemez. " dedi.

'Biz hikaye Ümmeti değiliz'

"Ben nefes alamadıktan sonra sen bana çok şirin bir gömlek versen ne olur? O gömlek bana ancak kefen olur. Peygamber (SAV)'ın çok değerli olduğuna dair kitap dağıtmanın ne anlamı var? Benim Peygamberim (SAV) dokuz hanımıyla nasıl mutlu ve huzurlu yaşamış? Bana bunun mantığını anlat. Kendi sağlığında 6 çocuğunu toprağa gömdüğü halde nasıl çıldırmamış? Bana bu acıya nasıl sabrettiğini anlat.

Nuh Aleyhisselam diye bir Peygamber varmış. Sana ne bana ne Peygamber varsa. Bana, evladına asırlarca sabreden bir baba olarak Nuh Aleyhisselam'ı göstersene. Ona neden iman ettiğimi anlayayım. Biz hikaye Ümmeti değil, realite Ümmetiyiz. Ailemiz gidiyor biz Kutlu Doğum Haftası yapıyoruz. Ne doğumu be? Doğumhaneye gerek kalmadı ki aile dağılıyor."

'Müslüman yaşananlara duyarsız kalamaz'

"Bizim ev Elhamdulillah çok iyi. Evet terör herkesin evini yaksaydı bugün hiç olmazdık zaten. Doğuda bir evi yakıyordu, Edirne'de bir dükkanı kundaklıyordu. Bize rastlamadığı için huzurluyduk. Şimdi vatan tehlikeye girince hepimiz boğulduk. O zaman biz nasıl bir insan toplumuz ki bana zarar gelmediyse gerisi ile ilgilenmiyoruz."

'Toprak altında hesap vereceğiz'

"Benim gelinim boşanmadı. Ben kızımı evlendirdim çok şükür mutlular. Şükret ama senin kızın 7 milyar insandan bir tanesi. Oğlun ve kızın görmedi ama belki onlar dul çocukların annesi olacak. Bir dede olarak nasıl huzurlu olacaksın? Biz sadece toprak üzerinde mi yaşıyoruz? Toprağın altına girdiğimiz de toprağın üstünde yaşananlar bize intikal etmeyecek mi? Toprağın altı bizim hesap kitap yapacağımız yer değil mi?"