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Nurdağı’nda huzur uygulaması

Gaziantep’in nurdağı ilçesinde polis trafik ve asayiş ekipleri tarafından huzur operasyonu yapıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:58
Nurdağı’nda huzur uygulaması

Gaziantep’in nurdağı ilçesinde polis trafik ve asayiş ekipleri tarafından huzur operasyonu yapıldı.


Gaziantep’in Nurdağı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri ilçe merkezinde ve ilçedeki ana kavşaklarda gece yarısı huzur ve güven uygulaması yaptı. Şüpheli şahısların kimlikleri, sürücülerin evraklarının kontrol edildiği denetimlerde bazı araçlar ise didik didik arandı. Trafik akışını bozan, aşırı surat yapan sürücülere ceza kesilirken ehliyetsiz sürücülerin kullandığı araçlar ise trafikten men edildi.


Nurdağı halkı ve araç sürücüleri sık sık polisin yapmış olduğu huzur ve güven operasyon uygulamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtiler.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:58
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