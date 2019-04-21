Nurdağı’nda eski dernek binasında çıkan yangın korkuttu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde daha önceden kapatılan dernek binasında çıkan yangın korkuttu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde daha önceden kapatılan dernek binasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Nurdağı ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde ikinci kattaki Musa Tuncer’e ait dairede yangın çıktı. Alevler, daha önce kapatılan Kanarya Sevenler Derneği olarak kullanıldığı belirtilen binayı kısa sürede sardı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından söndürülen yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.