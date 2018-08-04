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Nur Yerlitaş’ın sağlığında son durumu ne? Nur Yerlitaş kanser mi oldu?

Kaldırıldığı hastanede beyin kanseri teşhisi konulan ünlü moda tasarımcısı Nur Yerlitaş sağlık sorunları yaşıyor. Nur Yerlitaş’ın Pazartesi günü ameliyat alınacağı öğrenildi. Peki Nur Yerlitaş’ın sağlık durumu nasıl? Dokturlar Nur Yerlitaş’ın hastalığı konusunda ne diyor? Nur Yerlitaş kimdir, nerelidir?

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:57
Nur Yerlitaş’ın sağlığında son durumu ne? Nur Yerlitaş kanser mi oldu?

Kaldırıldığı hastanede beyin kanseri teşhisi konulan ünlü moda tasarımcısı Nur Yerlitaş sağlık sorunları yaşıyor. Nur Yerlitaş’ın Pazartesi günü ameliyat alınacağı öğrenildi. Peki Nur Yerlitaş’ın sağlık durumu nasıl? Dokturlar Nur Yerlitaş’ın hastalığı konusunda ne diyor? Nur Yerlitaş kimdir, nerelidir?

Son görüntüsüyle sevenlerini hayretlere düşüren Nur Yerlitaş’ın sağlık sorunları nedeniyle kilo kaybettiği öğrenildi. Doktorlar tarafından daha önce meme kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş bu kez de beyin de beyin kanserine yakalandı. Ünlü moda tasarımcı Nur Yerlitaş Pazartesi günü ameliyata alınacağı öğrenildi. Nur Yerlitaş’ın sağlık durumu ile ilgili doktorlar tarafından açıklama yapılacağı öğrenildi.  Peki Nur Yerlitaş kimdir?

Anne tarafım Arap kökenli, baba tarafından ise Giresunlu olan Nur Yerlitaş,11 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. Moda sektörüne ilk olarak Lale Pasajı’nda butik açarak adım atan Nur Yerlitaş’ın hayatı babasını kaybetmesi ardından değişti. Bir atölye açmaya karar veren Nur Yerlitaş, kısa bir süre sonra ünlü isimlerle çalışmaya başladı. Her fırsatta dobra gibi bir kadın olduğunu dile getiren Nur Yerlitaş, 2007 yılında Show TV’de Şebnem Dönmez’in sunuculuğunu yaptığı “Bak Kim Dans Ediyor” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. 2011 yılında Show TV’de yayınlanan “Bugün Ne Giysem” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Diğer jüri üyeleri ise Moda Tasarımcısı İvana Sert, Hakan Akkaya ve koreograf Uğurkan Erez oldu.

Nur Yerlitaş, 2011 yılında Demet Akalın'ın 'Türkan' klibinde Türkan Şoray'ı canlandırdı. Klipte birçok ünlünün yanı sıra İzzet Çapa’da rol aldı. 2015 yılı ocak ayında Tv8 kanalında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı. 31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan ve 25 Aralık 2015 tarihinde biten İşte Benim Stilim All Star yarışmasının finalinin ardından Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu jüri görevinden ayrılsa da kısa süre sonra geri döndü. Bir süredir ekran projelerinden uzak olan Nur Yerlitaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve verdiği kilolarla gündeme geliyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:57
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