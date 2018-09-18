Nur Yerlitaş’ın sağlığında son durum ne? Nur Yerlitaş’ın hastalığı ne

Nur Yerlitaş tedavisinde yeni gelişme. 6 Ağustos’da ameliyat olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı. Peki Nur Yerlitaş’ın sağlık durumu nasıl? Nur Yerlitaş’ın hastalığı ne? Nur Yerlitaş’a hangi tedavi uygulanıyor?

Kamuoyunun yakından tanıdığı Nur Yerlitaş, “Her gün gidiyorum kemoterapiye ve bu beni çok yordu” açıklamasında bulundu. Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuştu. 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatan ünlü modaca Nur Yerlitaş, son görüntüsünde kısa saçlarıyla dikkat çekti. Ünlü modacının fotoğrafı büyük yankı uyandırmıştı. Ameliyat sonrası paylaşımını gören Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Nur Yerlitaş'ı aradı. Tedavi sürecinin kendisini yorduğunu söyleyen Yerlitaş, “Her gün gidiyorum kemoterapiye ve bu beni çok yordu” dedi. Yerlitaş'ın tedavisinin 1 ay daha süreceği öğrenildi.