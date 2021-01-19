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Biyografi Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin hastalığı neydi?
Biyografi

Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin hastalığı neydi?

Sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, 80 yaşında evinde hayatını kaybetti. Prof. Dr. Nur Vergin'in ölümünde şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Peki Prof. Dr. Nur Vergin kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 12:18:00 - 2021-01-19 12:20:45
Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin hastalığı neydi?

Siyaset ve sosyoloji üzerine bir çok kitabı bulunan Nur Vergin Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yapmıştı. Sosyolog Nur Vergin ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Siyaset ile sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Değerli bir hocamızdı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Nur Vergin kimdir?

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı. Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı. Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı. Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. Siyasetin sosyolojisi, Din, toplum, ve siyasal sistem yazdığı kitaplardan bazıları olarak yer alıyor.

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