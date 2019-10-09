Nur talebelerinden Seyda Abdülhakim Hakk'a yürüdü Şanlıurfa'da ikamet eden Nur talebelerinden Seyda Abdülhakim Hakk’a yürüdü.

Şanlıurfa'da ikamet eden Nur talebelerinden Seyda Abdülhakim tedavi gördüğü hastanede Hakk’a yürüdü. 86 yaşında olan Seyda, düştüğü için kalça kemiği kırılmıştı. Ameliyattan sonra kalbi duran Seyda, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kalbi çalışmayan Seyda, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Seyda’nın cenazesi, bugün öğle namazında sonra Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Mezarlığına defnedildi.

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