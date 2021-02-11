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Biyografi Nur İncegül kimdir?
Biyografi

Nur İncegül kimdir?

Nur İncegül hayatı | Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden Nur İncegül, 77 yaşında akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi. Pek çok kişi Nur İncegül'ün kariyerini, hayatını araştırmaya başladı. Nur İncegül hayatı

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:03:00 -
Nur İncegül kimdir?

Nur İncegül, 1944 yılında dünyaya geldi. Nur İncegül, sinemaya 1984 yılında Zavallılar isimli filimle başladı.

Nisan Bitti, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmlerde rol aldı.

Seslendirme sanatçılığı da yapan Nur İncegül'ün ayrıca plak çalışmaları da bulunuyor.

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