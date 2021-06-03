Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo nereli? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?
Nuno Espirito Santo ismi Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için anılıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör olarak gündemde olan isimlerin liste başında Nuno Espirito Santo geliyor. Peki Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo nereli? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?
Nuno Espirito Santo kimdir? Daha önce Valencia ve Porto tecrübesi bulunan çalıştırıcı son olarak Premier League ekiplerinden Wolverhampton’u çalıştırdı. Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo 25 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Nuno Espirito Santo Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.
Nuno Espirito Santo hangi takımlarda oynadı?
Deportivo de La Coruña
Copa del Rey: 2001-02
Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09
Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09
Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04
UEFA Avrupa Ligi: 2002-03
Kıtalararası Kupa: 2004
Taça da Liga ikinciliği: 2009-10
Bireysel
Ricardo Zamora Ödülü: 1999-2000
Teknik direktör olarak
Rio Ave
Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14
Taça da Liga ikinciliği: 2013-14
Wolverhampton Wanderers
EFL Championship: 2017-18
Bireysel
La Liga Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2014, Aralık 2014, Şubat 2015
EFL Championship Ayın Teknik Direktörü: Kasım 2017
Premier League Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2018, Haziran 2020 Ekim 2020