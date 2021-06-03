  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kardeş ülkeden kritik Türkiye açıklaması
Çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti
İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu
Gazze'deki askeri törenlerde Süleymani posterleri ve Hizbullah bayrağı açıldı
Biyografi Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo nereli? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?
Biyografi

Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo nereli? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?

Nuno Espirito Santo ismi Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için anılıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör olarak gündemde olan isimlerin liste başında Nuno Espirito Santo geliyor. Peki Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo nereli? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 16:43:00 - 2021-06-03 16:44:04
Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo nereli? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?

Nuno Espirito Santo kimdir? Daha önce Valencia ve Porto tecrübesi bulunan çalıştırıcı son olarak Premier League ekiplerinden Wolverhampton’u çalıştırdı. Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo 25 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Nuno Espirito Santo Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Nuno Espirito Santo hangi takımlarda oynadı?

Deportivo de La Coruña

Copa del Rey: 2001-02

Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09

Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09

Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04

UEFA Avrupa Ligi: 2002-03

Kıtalararası Kupa: 2004

Taça da Liga ikinciliği: 2009-10

Bireysel

Ricardo Zamora Ödülü: 1999-2000

Teknik direktör olarak

Rio Ave

Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14

Taça da Liga ikinciliği: 2013-14

Wolverhampton Wanderers

EFL Championship: 2017-18

Bireysel

La Liga Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2014, Aralık 2014, Şubat 2015

EFL Championship Ayın Teknik Direktörü: Kasım 2017

Premier League Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2018, Haziran 2020 Ekim 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay