"Numen" sergisi ziyaretçilerini bekliyor Tunuslu ressam Ahmed Zelfani'nin çok sayıda eserinin yer aldığı Türkiye'deki ilk sergi, 11 Mayıs'a kadar görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Tunuslu ressam Ahmed Zelfani'nin Türkiye'deki ilk sergisi "Numen" sanatseverlerle buluştu. FMV Galeri Işık’ın ev sahipliği yaptığı kişisel resim sergisinde, ünlü ressamın çok sayıda eserine yer verildi. Tunus'taki Musk and Amber Gallery iş birliğiyle açılan sergi, 11 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Tunuslu oyun yazarı, set tasarımcısı, görüntü yönetmeni ve ressam Ahmed Zelfani, çok yönlü bir sanatçı olarak eserlerini yirmi yıldır çeşitli galerilerde sergiliyor. Tunus Sanat ve Sinema Okulu'nda 1998'den bu yana fotoğrafçılık dersleri de veren sanatçı, gizemli, hassas ve derin eserleriyle tanınıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.