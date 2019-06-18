0553 313 94 23

Numan Kurtulmuş:”Türkiye’nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz”

Büyük Darülaceze Aile Buluşması Programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,” Türkiye fevkalade önemli bir dönüm noktasında.

18 Haziran 2019 Salı 13:51
Numan Kurtulmuş:”Türkiye’nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz”

Büyük Darülaceze Aile Buluşması Programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,” Türkiye fevkalade önemli bir dönüm noktasında. Bugün Türkiye’nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Sadece oyunları seyreden, oyunlara seyirci kalan bir Türkiye’nin olmasını istiyorlar. Onun için oynanan oyunları çok iyi göreceğiz, birlikte bunlara karşı mücadele edeceğiz” dedi.


Büyük Darülaceze Aile Buluşması Programı düzenlendi. Programa,Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanıZehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan ve çok darülaceze çalışanları katıldı.


Programda konuşanAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,“ Türkiye fevkalade önemli bir dönüm noktasında. Bugün Türkiye’nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Sadece ana başlıklarını söylemek için ifade ediyorum, bir tarafta S-400 krizi, bir tarafta Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama meselesi üzerinden Türkiye’nin üzerine çullananlar, bir tarafta YPG, PYD, DAEŞ vasıtasıyla bu coğrafyanın yeniden altüst edilmeye çalışılması, diğer taraftan ABD’nin, İsrail’in son hazırlıklarını yapıp dünya kamuoyuyla paylaşacakları ‘100 yılın planı’ adını verdikleri Filistin’i yok etme meselesi. Bütün bunların hepsini üst üste koyarak bir şekilde resmi gördüğümüzde karşımıza çıkan tablo şudur, bu coğrafyada tarih boyunca olduğu gibi dünya tarihi yeniden şekilleniyor. Yeniden dünyanın dengeleri oluşturulmaya çalışılıyor” diye konuştu.



“Güçlü bir Türkiye istemiyorlar”


“Güçlü bir Türkiye istemiyorlar” diyen Kurtulmuş,”Aslında çoktandır adı konulmamış ve ekonomik olarak başlamış olan 3’üncü Dünya savaşının bir yerde hedef tahtası olarak bu coğrafyada her türlü gerilim, her türlü çatışma, her türlü altüst oluşları birlikte yaşıyoruz. Bunların hiçbirisi birbirinden ayrı hadise değildir. Bir büyük resmin parçaları, bir büyük resmin senaryolarının birer sayfasıdır. Tarihten gelen sorumluluğuyla birlikte bu millet bu senaryoyu iyi anlamak, ortaya konulan resmi iyi analiz etmek, çok iyi okumak mecburiyetindedir. Özeti şudur, bu coğrafyayı yeniden şekillendirerek kendilerine küresel hakimiyetleri için alan açmak isteyenler, bu bölgede oynanan oyunların farkında olan muktedir ve güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Bu sorunların hepsinin arkasındaki ana fikir budur.


Sadece oyunları seyreden, oyunlara seyirci kalan bir Türkiye’nin olmasını istiyorlar” ifadelerini kulladı.


“Türkiye güçlü bir şekilde ayakta durmak mecburiyetindedir”


Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekenKurtulmuş,” Türkiye, bu yeniden kurulan dünya siyasetinde hem bölgesel hem de küresel olarak kendisine yakışan yeri almak mecburiyetindedir, güçlü bir şekilde ayakta durmak mecburiyetindedir. Onun için oynanan oyunları çok iyi göreceğiz, bunların farkına varacağız, her birlikte bunlara karşı mücadele edeceğiz. Bunun ilk şartı, sayın Cumhurbaşkanımızın seçimin hemen sonrasında ifade ettiği büyük Türkiye ittifakını oluşturmak. Yani bu oyunun farkında olanların, emperyal projeye karşı çıkanların, yeni ve güçlü Türkiye etrafında yürüyenlerin, bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak yan yana omuz omuza güçlü Türkiye’nin oluşması için mücadele etmesidir. Birliğimiz, dirliğimiz bütün oyunları bozacaktır. Farklılıklarımız olabilir günlük hayata ilişkin. Ama Türkiye ortak paydasında, güçlü ve büyük Türkiye anlayışında etrafında bu büyük kararlılığı ortaya koymak zorundayız. Bir olmak, beraber olmak, büyük olmak, güçlü olmak mecburiyetindeyiz” dedi.




Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanıZehra Zümrüt Selçuk,” İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla devam ediyoruz. Her zaman hakkın ve adaletin mazlumların yanında olduk. Bu anlamada ülkemiz beşeri kalkınmada olsun insani yardımlarda olsun bugün dünyada ilk sıralarda yer almakta.Biz burada darülacezenin sosyal hizmet projesini tanıttık. 124 yıldır dabüyük bir gururla yaşattığımız bu kurumumuz inşallah daha da ileri bir noktaya getireceğiz. Çocuklarımızı kendi evlatlarımız olarak görüyoruz.Büyüklerimizi en değerli varlıklarımız olarak görüyoruz.Burada ki herkes bizler için bir rahmet vesilesi” dedi.


“ Darülacezeyi 21 yüz yıla taşımak çok önemli”


Darülacezeye yapılan yardımların önemine vurgu yapan Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, “darülaceze insana değer verme geleneğini kurumsallaştırmış bir kurumumuz.Kimliğinekarakterine, rengine, yaşınakime mensup olduğunanereye yakın olduğuna bakılmaksızıninsanlara değer verilmesi gerektiğini kurumsallaştırdığımız bir kurum.Darülacezeyi21 yüz yıla taşımak çok önemli.Yeni bir sosyal hizmet şehriyle bunu başarmak çok önemli. Sosyal hizmet projemiz bütün millete mal olacak bir proje olmalı. Burada her vatandaşımızın bir tuğlası olmalı.Onun için bu1895’emesaj at kampanyasını önemsiyoruz.Millet Türkiye’nin en zengin adamının başına geçtiği kulübe kalkıyor 20 TL’sini veriyor. Milyonlarca dolara yabancıfutbolcu transferi yapılsın diye.Yazıktır, günahtır. Gelin darülacezenin sosyal hizmet şehriprojesine 20 liramızı verelim . Gelin buralara bir tuğla ekleyelim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula
    1. TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula
    2. Mardin’de Muhammed Mursi için gıyabi..
    3. Bolu'da otomobil dereye düştü: 3 ölü
    4. Lübnan'da Mursi için gıyabi cenaze..
    5. Diyarbakır’da hafif ticari araç refüje..
    6. Akar'dan, ABD'nin mektubuna cevap!
    7. Beşiktaş'tan yılın transfer bombası..
    8. ANALİZ - Avrupa Birliği yeni..
    9. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı..
    10. Terasta yoga
    11. Bakan Varank "şampiyon" gençlerle..
    12. Mursi için Avustralya’da gıyabi cenaze..
    13. Quaresma: “İstanbul’a gelince..
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Facebook Libra yakında piyasada
    16. Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze..
    17. Okuryazarlık seferberliğine bir katkı..
    18. Başkan Akın kadınları Ankara’ya..
    19. Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi..
    20. Muhammed Mursi için Ordu’da gıyabi..
    21. Muhammed Mursi için Tokat’ta gıyabi..
    22. Siirt’te peynir yapımında kullanılan..
    23. Sahil Güvenlik Komutanlığının 37...
    24. Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3..
    25. Küçükçekmece Emektarlar Ligi’nin..
    26. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının..
    27. Fenerbahçe'den Emmanuel Adebayor atağı
    28. Hilmi Güler’den çiftçilere jest
    29. Aylık 4 bin 500 TL bursla staja..
    30. Mursi’nin vefatını dünya görmezden..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması