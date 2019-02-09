0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan seçim açıklaması

Hatay'da konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'deki her seçim demokrasinin çıtasını bir miktar daha yukarıya çıkarmıştır. Sonuçta bu millet hatta darbelerin sonuçlarını dahi seçimlerle silerek yoluna devam etmiştir" açıklamasını yaptı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:22
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan seçim açıklaması

Hatay'da yerel medya temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kentin Anadolu'nun kilit taşı olan önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Özellikle son yıllarda Hatay'ın Suriye'deki kriz dolayısıyla çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapmış, kucağını açmış bir şehir olduğunu da aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hatay aslında bereketin sembolü olan bir şehir. Burada bulunmaktan, sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duydum. Ben Kültür ve Turizm Bakanıyken burada bakanlığımızın yaptığı hizmetlerin açılışıyla ilgili programlar yapmayı çok planladık fakat hep başka bir şehir, program önümüze çıktı. Bu programları bir şekilde gerçekleştiremedik. Hatay bu anlamda da hakikaten iyi bir hizmet aldı. İki önemli kültür merkezinin Hatay'da yapımı devam ediyor. Böyle bir kültür ve medeniyet şehri olan Hatay'a önemli katkılar sunacağını düşünüyorum."

"Her seçim demokrasinin çıtasını yukarı çıkarmıştır"

Kurtulmuş, 31 Martta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere de değinerek, bu seçimlerin Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçişten sonraki ilk seçim olacağını anımsattı.

Seçimlerin bu bakımdan önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bundan sonraki istikametini göstermesi bakımından önemlidir. Hatay'da da AK Parti olarak güçlü bir şekilde hem büyükşehir hem de tüm ilçelerimizde bu seçime büyük bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah seçimin sonuçlarını AK Parti, Hatay, ülkemiz için hayırlar getireceğini temenni ediyorum. Bu seçimin bir demokrasi havası, demokrasi şöleni şeklinde geçmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin aslında geçtiğimiz çok partili siyasi hayatına baktığımızda 1946 seçimi dahil. Biliyorsunuz bu seçim açık oy gizli tasnifin yapıldığı bir seçimdir. Aslında bir seçim bile saymamız gerekmez ama hadi onu da sayalım. 1946 seçiminden bu yana Türkiye'deki her seçim demokrasinin çıtasını bir miktar daha yukarıya çıkarmıştır. Sonuçta bu millet hatta darbelerin sonuçlarını dahi seçimlerle silerek yoluna devam etmiştir. 1960'dan sonra aynı şeyi yapmıştır. 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat'tan sonra hep darbelerin sonuçlarını da sandıkla silerek yoluna devam etmiş ve demokrasiyi güçlendirmiştir. Ben bu seçimin de her şeyden evvel Türkiye demokrasisine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum."

Kurtulmuş, Hatay'da da güzel bir yarış olacağını, büyükşehir ve ilçelerde seçimi kazanmayı ümit ve temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:22
  1. numan kurtulmuş
  2. AK Parti
  3. Hatay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğa çift veya üç isim koymak caiz midir?
    1. Çocuğa çift veya üç isim koymak caiz..
    2. Soyadı değişikliği caiz midir?
    3. "Kaşıkçı cinayetinin örtbası daha da..
    4. "Türkiye net bir gıda ihracatçısı ülke"
    5. Hasta ziyaretinin sevabı
    6. "THY Science Expo" 2 Mayıs'ta başlayacak
    7. Numan Kurtulmuş'tan seçim açıklaması
    8. Dedelerinden kalan sandıktan 400..
    9. Yeni istifa! CHP'den DP'ye geçecek
    10. "Test ve Eğitim Gemisi Ufuk"un Denize..
    11. İstanbul'dan Tunceli ve Mardin'deki..
    12. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    13. Ümmet-i Muhammed’in ahvâli
    14. Vatandaşlar şikayet etti! Doğu..
    15. Bağdat Fatihi 4. Murad
    16. Bahçeli ilk kez açıkladı: Erdoğan beni..
    17. İshak Paşa Sarayı 2018'i rekorla kapattı
    18. Sosyal medyadan genç kadını tehdit..
    19. Türk Eğitim-Sen'den sözleşmeli..
    20. Fiorentina Napoli maçı ne zaman saat..
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!