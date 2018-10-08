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Görüşme sonrası Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması

MHP heyetini kabul eden AK Partili Numan Kurtulmuş "Yerel seçim ittifakı için hukuki engeller var. İki parti çalışıp bunları aşacağız" dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:34
Görüşme sonrası Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalar başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı sürmeli' çağrısının ardından AK Parti'den de ittifaka yeşil ışık yakıldı.

İlk görüşme bugün yapıldı

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın masaya yatırılacağı ilk görüşme bugün heyetler arasında yapıldı. AK Parti'yi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; MHP'yi ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz temsil etti.

Numan Kurtulmuş'tan ilk açıklama

Görüşme sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Numan Kurtulmuş "Yerel seçim ittifakı için hukuki engeller var. İki parti çalışıp bunları aşacağız" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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