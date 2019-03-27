NumanKurtulmuş’tan Cindoruk’a yanıt

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fatih’te görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un söylediği, “Bu seçim bir intikam seçimidir” sözlerini eleştiren Kurtulmuş, “Siyaset bir intikam meselesi değil, tercih meselesidir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver veAK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih’te görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın ardından konuşmalara geçildi. Konuşmasını gerçekleştiren Kurtulmuş, CHP, HDP, İP ve SP içindeki ittifaka ilişkin konuştu. Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un söylediği, “Bu seçim bir intikam seçimidir” sözlerini eleştiren Kurtulmuş, “Siyaset bir intikam meselesi değil, tercih meselesidir” dedi. Son olarak döviz kurundaki manipülasyona da değinen Kurtulmuş, vaktinde tedbir alındığını dile getirdi. Kurtulmuş, Golan Tepeleri’nin ilhak talebine ilişkin en güçlü tepkiyi de Türkiye’nin verdiğini ifade etti.

“Siyaset intikam meselesi değil, tercih meselesidir, yarıştır”

Yerel seçimlerin yerel boyutta düşünülmemesi gerektiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Yerel seçim olmasına rağmen bu seçim çok önemlidir. Bu seçimde bizim karşımızdaki herkes bir ittifak içerisinde. Hiçbir görüşleri ortak olmayan, ne dünya ne de siyasi görüşleri hiçbir şekilde birbirine benzemeyen çok sayıda grup, bir araya gelerek maalesef bir tek noktada birleşiyor: “Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, AK Parti yıkılsın da nasıl yıkılırsa yıkılsın”. Dün sokaklarda yıkamadıklarını bir şekilde bu seçimde gerileterek sonuç almaya gayret ediyorlar. HDP, CHP, SP ve İP arasında, parti yöneticilerinin yapmış olduğu bir ittifakı hep beraber görüyoruz. HDP’nin Eş Genel Başkanı Temelli, meclisteki grup toplantısında 2-2 buçuk ay evvel konuştu. Kendi tabiriyle, “Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda AKP’ye kaybettireceğiz” dedi. Allah aşkına bu neyin ittifakı? Eski Meclis Başkanı (Hüsamettin Cindoruk) diyor ki, “Bu seçim bir intikam seçimidir”. Sen bu kadar yıl deneyimi olan birisisin. Siyasette söylenmeyecek tek söz intikamdır. Siyaset intikam meselesi değil, tercih meselesidir, yarıştır” ifadelerini kullandı.

“İsrail’in yayılmacılığına karşı bu kadar güçlü bir şekilde duran Türkiye”

Kurtulmuş, “Yeni ve güçlü bir Türkiye’nin, bölgedeki ve küresel ölçekteki bütün hesapları altüst ettiğini bilen bazı Türkiye karşıtı çevrelerin, Türkiye’yi siyasi bir aktör olarak uluslararası alanda görmek istemeyen çevrelerin her birisi de bu seçimin sonuçlarına bakacak. Şimdiden başladılar. Bir takım kur manipülasyonları ile seçime 3 gün kala dövizi yukarıya çekmeye çalıştılar. Vaktinde alınan tedbirlerle tekrar belli bir seviyeye indirildi. Netanyahu Golan Tepeleri’ni ilhak etme kararını, daha doğrusu İsrail’e verme kararını Trump imzalıyor. Bu uluslararası siyonizmin kazandığı en önemli adımlardan birisidir. Siyasi bir sonucu yok, hiçbir hukuki geçerliliği yok. Dünyanın tamamı karşısına geçmiş oldu. Bir tepki geldi İslam İşbirliği Teşkilatı kınadı ama en güçlü siyasi tepkiyi Türkiye veriyor, Erdoğan veriyor. Adamlar bundan rahatsızlık duymaz mı? İsrail’in yayılmacılığına karşı bu kadar güçlü bir şekilde duran Türkiye. Ayrıca Amerika’nın ikide bir ortaya koyduğu tehditlere hiç pabuç bırakmayan, S-400 üzerinden Türkiye’yi terbiye etme gayretlerine hiç prim vermeyen, “Biz pazarlığımızı yaptık, yolumuza devam ederiz. Sen Amerika isen, ben de Türkiye’yim” diyerek yoluna devam eden bir Türkiye var. Aynı şekilde masada Avrupa Birliği’yle de, Rusya’yla da, Amerika’yla da, bir başka ülkeyle de eşit oturmasını becerebilen bir Türkiye var” dedi.

“Biz burayı İnşallah çocuklarımız ve hanımefendilerimiz için yaşanılabilir kent haline getireceğiz”

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, “Büyük bir otopark sorunu var, yaşamı etkiliyor. Buna çözüm üretmek zorundayız. Üretemezsek Fatih’te kavimler göçü yaşanır. İnsanlar 5 yıl sonra burada yaşamak istemez. Biz burada aile yaşantısının devam etmesini istiyoruz. Fatih’te kadın nüfusu azalıyor. Hanımefendilere rica ediyorum, 3-4 yıl daha sabredin. Biz burayı inşallah çocuklarımız ve hanımefendilerimiz için çok daha yaşanılabilir kent haline getireceğiz” diye konuştu.

Ardından protokol üyeleri,program sonunda Fevzi Paşa Caddesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Daha sonrasında otobüse binerek halkı selamlayan protokol, kadınlara karanfil ve bez torba hediye etti. Kurtulmuş ardından AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.