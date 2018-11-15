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Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Emri kim verdiyse bunların ortaya çıkartılması lazım

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Emri kim verdi ise bunların ortaya çıkartılması lazım" dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:14
Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Emri kim verdiyse bunların ortaya çıkartılması lazım

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında Suudi Arabistan Başsavcılığından yapılan açıklamaya ilişkin, "Sadece 'birkaç kişiye idam cezası verdik, tamam bunun üstünü örtelim' denilecek bir durum değildir. Dolayısıyla emri kim verdi, niye verdi? Bunların hepsinin ortaya çıkartılması lazım." dedi.

Kurtulmuş, TÜGVA Aydın Temsilciliğince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Dünyada Türkiye'nin Gücü' konferansına katıldı.

"Talimatı kim verdiyse..."

Numan Kurtulmuş, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına dair Suudi Arabistan Başsavcılığından yapılan açıklamaya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Öyle anlaşılıyor ki ismi bu olaya bulaşmış kişilerden bir kısmı suçlu bulunarak bu meselenin üstü bir şekilde örtülüp kapatılmaya gayret ediliyor. Dışişleri Bakanı şunu da açıklamış; bu büyük bir cinayettir, vahim bir hatadır. Bundan siyasi bir sonuç çıkarılmasın. Evet siyasi bir sonuç çıkarılmasın ama hiçbir siyasi de bu cinayetin arkasında kim varsa, talimatı kim verdiyse oraya gelen Adli Tıp Başkan Yardımcısı ya da falanca, elini kolunu sallayarak başka bir ülkedeki infaz kararını tek başına verebilecek konumda değildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu böyle olmaz."

"Tüyler ürpertici, korkunç bir durum"

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının uluslararası boyut kazandığını bildiklerini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay yeri İstanbul olduğu için yargılamanın İstanbul'da yapılması teklifini Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından en üst perdeden dile getirdik. Dolayısıyla sadece 'Birkaç kişiye idam cezası verdik, tamam bunun üstünü örtelim' denilecek bir durum değildir. Dolayısıyla emri kim verdi, niye verdi, bunların hepsinin ortaya çıkartılması lazım.

Tüyler ürpertici, korkunç bir durumdur. Vahim bir hadisedir. Dünyanın tanıdığı birisi dünyanın en büyük metropollerinden birisinde, diplomatik korunma alanı içerisinde Suudi Arabistan'ın toprak parçası sayılan bir yere, başkonsolosluğa giriyor ve buharlaşıyor. Yaptılarsa ceset nerede? Bu, insanlığın vicdanını sızlatan son derece vahim bir olaydır. Birkaç kişinin üstüne bu işi yıkmakla öyle görünüyor ki bu derin yara kapanmayacaktır. Adaletin sonuna kadar ortaya çıkartılması bütün sorumluların yargılamaya çıkarılması gerekir. Türkiye olarak bunu uluslararası topluma karşı bir sorumluluğu olduğu gibi hiç kuşkusuz Suudi Arabistan'ın da uluslararası camiaya bir sorumluluğu var."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:14
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  2. Aydın
  3. Adnan Menderes Üniversitesi
  4. TÜGVA
  5. Numan Kurtulmuş
  6. Suudi Arabistan
  7. Cemal Kaşıkçı
  8. AK Parti

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