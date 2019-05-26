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Numan Kurtulmuş Birlik Vakfı iftarına katıldı

Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar programı ve “Yaşayan Değerler Ödül Töreni” AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşti.

26 Mayıs 2019 Pazar 00:39
Numan Kurtulmuş Birlik Vakfı iftarına katıldı

Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar programı ve “Yaşayan Değerler Ödül Töreni” AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşti.



1. Murad Hüdavendigar Camii yanında bulunan Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nde gerçekleşen iftara, başta AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacalı, Birlik Vakfı İl Başkanı Mustafa Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı.



Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Birlik Vakfına teşekkür ettikten sonra Türkiye’deki güncel meseleler hakkında “Türkiye’nin ve dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bugün dünyada tabiri caizse henüz adı konulmamış ama son 5-6 yıldır belki daha uzun süredir başlamış olan 3. Dünya Savaşı ile karşı karşıyayız. Şu anda belki ekonomik bir savaş olarak görüyoruz, ticaret savaşları olarak görüyoruz. Bir tarafında Amerika’nın bir tarafında Rusya’nın bir tarafında Amerika’nın diğer tarafında Avrupa Birliği’nin hepsinin bu denklemin içerisinde bir şekilde yer tutmaya, yer edinmeye çalıştığı bir süreçten geçiyoruz” dedi.



“ABD, Ortadoğu’da yüzyılın planını uygulamak için harekete geçti”


Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: “Bir başka mesele Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteğini alarak ABD, Ortadoğu’da yüzyılın planı denilen bir planı uygulamak için harekete geçiyor. Önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’nde bununla ilgili bir toplantı düzenlenecek. Amerikalıların huyu böyledir. Önce basına sızdırır, konu pişmeye başlar. İşin özeti Filistin’in bitirilmesi, Filistin Devleti diye bir meselenin dünya gündeminden kaldırılmasıdır. Bir taraftan bunun üzerinden Ortadoğu’ya yeni şekil verilmeye çalışılıyor. Sayın Trump’ın başkent olarak Kudüs’ü kabul etmesi açıklaması öyle tesadüfen aklına estiği için yapılmış bir açıklama değildir. Bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman, ortaya bir şey çıkıyor. Bu bölgede güçlü ve büyük bir Türkiye istenmiyor. Bu büyük resmin farkında olalım. Oynanan oyunun farkında olalım. 2 asırdır devam eden emperyal projenin hele hele 21 yüzyılın ilk çeyreğindeki acımasız versiyonunu iyi bilen güçlü ve büyük bir Türkiye istemiyorlar. S-400 krizinin arkasındaki de odur. Bir takım vekâlet savaşları üzerinden Türkiye’nin üstüne yüklenme sebebi de budur. FETÖ vasıtasıyla Türkiye halkının bölüp parçalanmak istenmesinin, siyasi iradenin bir şekilde zayıflatılması istenmesinin amacı da budur.”



“Akdeniz büyük donanmaların showroomu haline geldi”


Kurtulmuş, “Tarih boyunca bütün büyük oluşlar oluşların merkezi burası olmuştur ve bu coğrafyanın merkezi Türkiye’dir. Büyük resmin parçalarını şöyle yan yana koyarak hep beraber gözden geçirebiliriz. Bu büyük küresel savaşın bir unsuru olarak özellikle son 8 yıldır maalesef acımasızca kullanılan vekâlet savaşlarının aracıları olan terör örgütleri ile bölgeyi dizayn etmeye çalışan niyetler. Tabi o örgütler değil onların arkasındaki ellerin niyetleri, DEAŞ’ı, PKK’sı, PYD’si ne kadar örgüt varsa hepsinin ortak amacı bölge halklarını acılar içine sokmak. Ve bölgenin siyasi haritasını değiştirmektir. Bir taraftan bunu yaşıyoruz. Mesela güncel olarak şu anda İdlip’teki meseleyi görüyoruz. Bir taraftan bakıyorsunuz dünyanın neredeyse bütün büyük orduları bu coğrafya içerisinde yer alıyor. Hatta asker sayılarını arttırma kararları alıyorlar. Akdeniz tabiri caizse bütün büyük donanmalarının kendisini dünyaya gösterdiği bir ’showroom’ haline döndürülmüş vaziyette. Türkiye’nin Doğu Akdeniz petrol arama hadisesi üzerinden ne kadar büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığını hep beraber takip ediyoruz, onu da resmin bir tarafına koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından “Yaşayan Değerler Ödülleri” Hasan Doğruyol, İbrahim Aydın ve Cengiz Numanoğlu’na verildi. Ödül alanlara plaketlerini AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş takdim etti.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 00:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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