Nükleer silahlar üzerine

GÜNGÖR BÜYÜKÇINAR/BALIKESİR

Küçük bir ülke olan Kuzey Kore nükleer silahlara sahip olduğu için; Amerika’ya her zaman rest çekebiliyor, kafa tutabiliyor. Bu yüzden nükleer silah yapmaya çalışan İran’a, Amerika diyor ki; “Ey İran elindeki şu yapmaya çalıştığın nükleer oyuncakları bırak da Irak gibi Suriye gibi sana da demokrasi getirelim. Getirelim de Ortadoğu petrollerinin üzerine de böylece biz de oturmuş olalım.” Herkesin bildiği gibi Amerika’nın, İngiliz’in hatta İsrail’in elinde her türlü nükleerden silahlar var.

Silahları var da askerlerin yürekleri yok. Hepsi de saman yürekli. Türk askerleri ise dün, bugün hâlâ inançlı ve yürekli tabi sadece yüreklilik yetmez. Bizde günün şartlarına göre her çeşit nükleerden silahlar yapmalıydık.

"Sağlam bir lider ve hükümete sahibiz"

Kısacası düşmanların silahlarından daha üstün silahlarla ordumuzu çoktan silahlandırmalıydık. Tabii ki böyle silahlara sahip olabilmek için de inançlı, vatanını seven bir lidere, bir hükümete ihtiyaç vardı. Şimdi ne mutlu ki ülkenin başında onaltı senedir dinini, vatanını seven Recep Tayyip ERDOĞAN gibi bir liderimiz var. Birde AK Parti olarak onaltı seneden beri bir sağlam hükümetimiz var. Tabii bu nükleer silahları yapmak maalesef bu ortamda çok kolay değil. Fakat bu hükümetle, bu liderle yaptıklarımızı elbette görüyorsunuz. Uçaklar, tanklar, helikopterler çeşit çeşit füzeler ve yapılacak nükleer santraller, İHA’lar, SİHA’lar ve daha neler neler. Bu hükümetle hepsi yapıldı.

Daha da yapılacak. Eğer gelip geçmiş diğer hükümetlerde biraz olsun silah sanayimize teknolojilerimize biraz önem vermiş olsalardı, şimdiye çoktan elimizde nükleer silahlar olmuş olacaktı fakat hiç biri olmadı maalesef.

Bakın bir özlü söz şöyle söylüyor; “Sizin ülkenize özgürlük, demokrasi söylemlerinizle değil, ilminizle silahlarınızla gelir.”

Tabii böyle teknolojilere silahlara sahip olabilmek için, üniversiteler sanayilerle birleşik çalışmalar halinde olmalıdırlar. Bir özlü söz der ki; “öyle günler gelecek, nükleer silahlar bir ülkenin namusu olacak.”

"Muhalefet böyle olursa..."

Tabii muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu; derse ki “hükümet katil Esat’la görüşmesi gerekir”; Suudi Arabistan ile de bütün ilişkilerin kesilmesi gerekir derse, bir de Gürsel TEKİN Cuma günü Cuma namazı sırasında kapalı çarşıdaki dükkânlarının birçoğunun kapalı olduğunu görünce hemen twitt atarak “işte Türkiye’nin ekonomisi, koca çarşı boş, dükkânlar kapalı” derse, biz daha çok bekleriz nükleer silahların yapılmasını ve ayrıca üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizde, uçak gemilerin olmasını, nükleer silahların olmasını da çok bekleriz çok…