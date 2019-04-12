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Nükleer madde operasyonunda dolandırıcılık şüphesi

Adana’da Suriyeli bir kişinin 20 bin dolara satmak isterken ele geçirilen kaliforniyum olduğu tahmin edilen madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilecek.

12 Nisan 2019 Cuma 16:10
Nükleer madde operasyonunda dolandırıcılık şüphesi

Adana’da Suriyeli bir kişinin 20 bin dolara satmak isterken ele geçirilen kaliforniyum olduğu tahmin edilen madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilecek.


Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi’nde bir kır düğünü tesislerine, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Abdulkerim el Mustaytif, uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi olan kaliforniyum olduğu ileri sürülen tüp içindeki maddeyi 20 bin dolara satmak isterken yakalandı.


Durumun bildirilmesi üzerine Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, olay yerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip gönderdi. 1 gramı 4 milyon dolara satılan ve kaliforniyum olduğu iddia edilen maddeyi incelemesi için olay yerine bir ekip daha istendi. İkinci ekibin yaptığı çalışmanın ardından kaliforniyum olduğu tahmin edilen madde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) gönderilecek. TAEK uzmanlarının yapacağı detaylı analizlerden sonra maddenin kaliforniyum olup olmadığı kesinleşecek.


Bu arada, polis kaynakları, Ankara’da ele geçirilen ve 70 milyon dolar değerinde ve kaliforniyum olduğu iddia edilen maddenin nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımadığının belirlendiğini hatırlattı.


1 gramı 4 milyon dolara satılan maddeyi 20 bin dolara satmak isteyen Suriye uyruklu şüphelinin dolandırıcılık yapmak amacıyla elindeki maddeyi kaliforniyum diye satmaya kalkmış olabileceği değerlendiriliyor.


Gözaltına alınan Abdulkerim el Mustaytif’in emniyetteki sorgusu sürüyor.



Kaliforniyum nedir?


Doğada bulunmayan ve dünyada en pahalı ikinci madde olan kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılıyor. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanıyor. Piyasa değeri 1 gramının 4 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 16:10
  1. doğa

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