"Nüfusun ciddi kısmı Müslüman ama İslami finansın büyüklüğü yüzde 5'in altında"

İSTANBUL (AA) - Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, "Nüfusun ve iş adamlarının çok ciddi bir kısmı Müslüman ama Türkiye'de İslami finansın büyüklüğü yüzde 5'in altında bulunuyor." dedi.

Karadağ, Avrasya Bir Vakfı ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) tarafından düzenlenen "Borsa, Sermaye Piyasaları, İslam İktisadı ve Günümüz Problemlerine Çözüm Arayışı" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, borsa ve sermaye piyasaları kullanılarak ekonomik sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgi verdi.

İslami finansman noktasında Türkiye'nin yeterli seviyede olmadığını ifade eden Karadağ, "Nüfusun ve iş adamlarının çok ciddi bir kısmı Müslüman ama Türkiye'de İslami finansın büyüklüğü yüzde 5'in altında bulunuyor." diye konuştu.





- "Acı olan İslami finansta İngiltere gibi ülkelerin gerisinde olmamız"





Karadağ, bu durumun, özellikle özel sektörü, kamuyu ve regülasyonu ilgilendirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Teşvik sistemimiz herhangi bir şekilde İslami kaygısı olanlara, faiz kaygısı olanlara alternatif sunmuyor. Devlet çok ciddi külfetlere katlanıyor, birçok teşvik mekanizması geliştiriyor ama bunların İslami hassasiyete sahip esnaf, KOBİ, iş adamlarınca kullanabiliyor olması lazım. Bu alanda hem standartların geliştirilmesi hem de alternatif uygulamalar anlamında alınacak daha çok mesafe var. Acı olan İslami finansta İngiltere gibi ülkelerin gerisinde olmamız."

Türkiye'deki finansal piyasaların derin olmadığını, İslami finansın da sığ kaldığını anlatan Karadağ, "Cumhurbaşkanımızın faizsiz finans konusunda çok güzel bir hassasiyeti var. Bu konuda daha fazla alternatif üretilmesi, toplumsal kesimlerden siyasete daha fazla talep gidiyor olması lazım. Talep, alternatif üretme konusunda eksikliklerimiz var." dedi.

Karadağ, bu tür toplantılarla bu konudaki farkındalığın güzel bir seviyeye gelmesiyle iyi sonuç alınabileceğini ifade ederek, finansal okuryazarlığın önemli olduğunu, her şeyi bilmektense en azından ihtiyaç olunan konulara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Himmet Karadağ, finansta, Anadolu insanının inançlarına uygun olarak neleri talep etmesi gerektiğinin üzerinde durulmasının önemini vurguladı.