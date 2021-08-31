Nüfusu yaşlanan Almanya’nın umudu mülteciler: 6 ayda ülkeye 47 bin mülteci aldılar

Alman hükümeti, bu yılın ilk yarısında 47 bin mültecinin ülkeye kabul edildiğini, 11 bin kişinin ise ya sınır dışı edildiğini ya da sığınma başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Bu arada sol partiler, bu yılın ilk yarısında belirlenen kotadan daha az mülteci kabul eden hükümete, daha fazla Afgan mültecinin alınması çağrısında bulundu.

Hükümeti oluşturan partiler CDU/CSU bloğu ve SPD, daha önce yılda 180 ila 220 bin arasında mülteci kabulü için çalışmalar yapılması taahhüdünde bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mevcut eğilimin devam etmesi halinde yıl sonuna kadar 95 bini mülteciyi ülkeye alabileceklerini bildirdi.

Sol Parti Sözcüsü Ulla Jelpke, “dünya mülteci sayısını artırırken, bu utanç verici bir haber. Almanya Afganistan'dan özellikle savunmasız 50 bin kişiyi alsa bile ülke yine de İçişleri Bakanı Seehofer tarafından keyfi olarak çizilen üst sınırın çok gerisinde kalacaktı.” diyerek iktidara yönelik tepkisini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün Özbekistan’da yaptığı açıklamada, ülkesinin sadece gelişine izin verilen Afgan mültecilere yardım yapabileceğini bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığına göre, sadece 10 bin Afgan mülteci şu an içinde ülkeye giriş için bekleme listesinde. Bunların içinde Alman askerlerine ve diplomatlarına yardım eden Afgan vatandaşlarıyla, "tehlike içinde olduğu" belirlenen "insan hakları savunucuları ve aktivistler" var. Bununla birlikte “aile birleşmesiyle” gelecekler de eklenince bu sayının 40 bini bulması bekleniyor.

Kaynak: Euronews