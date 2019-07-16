Nüfustan afişli bilgilendirme Çarşamba İlçe Nüfus Müdürlüğü vatandaşların çipli kimlik kartları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için çeşitli afişler asarak halkı bilgilendirdi.

Çarşamba İlçe Nüfus Müdürlüğü vatandaşların çipli kimlik kartları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için çeşitli afişler asarak halkı bilgilendirdi.

Çarşamba İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından, yakın zamanda yürürlüğe giren çipli kimlik kartları sonrasında eski kartlarını değiştirmek isteyen vatandaşların değişim sürecin yapması gereken işlemler ve izleyeceği yol hakkında bilgilenmesi amacıyla, kimlik kartı değişimi, sürücü belgesi değişimi, pasaport işlemleri, e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapma ve hususi pasaport çıkarma işleminde gerekli olan belgeler hakkında afişler asarak ilçe halkına konuda bilgilendirmelerde bulundu.

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