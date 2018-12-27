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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "asılsız haber" açıklaması

Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı ve nüfus cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı şeklinde yer alan haberlerin asılsız olduğu bildirildi

27 Aralık 2018 Perşembe 00:53
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "asılsız haber" açıklaması

ANKARA (AA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı ve nüfus cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı şeklindeki haberlerin "asılsız" olduğunu bildirdi.

NVİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ​son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2019 yılında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin "asılsız" olduğu vurgulanan açıklamada, T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2019 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olduğu ve sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği kaydedilerek vatandaşların söz konusu haberlere itibar etmemesi istenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 00:53
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  2. nüfus
  3. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  4. pasaport

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