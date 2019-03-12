Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü:" Suriyeliler konusunda kamuoyunu yanıltan ve provokasyon yapmayı sürdüren Ümit Özdağ’ın “Vatandaşlık verilen Suriyeliler açıklanandan fazla” iddiası diğer iddiaları gibi dayanaksızdır. Kamuoyuna daha önce açıkl
IHAAW171551-GEN/12-03-2019- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü:" Suriyeliler konusunda kamuoyunu yanıltan ve provokasyon yapmayı sürdüren Ümit Özdağ’ın “Vatandaşlık verilen Suriyeliler açıklanandan fazla” iddiası diğer iddiaları gibi dayanaksızdır.12 Mart 2019 Salı 17:20
IHAAW171551-GEN/12-03-2019- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü:" Suriyeliler konusunda kamuoyunu yanıltan ve provokasyon yapmayı sürdüren Ümit Özdağ’ın “Vatandaşlık verilen Suriyeliler açıklanandan fazla” iddiası diğer iddiaları gibi dayanaksızdır. Kamuoyuna daha önce açıklanan rakamlar dışında herhangi bir durum söz konusu değildir."12.03.2019 17:15:51TSINNNN
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