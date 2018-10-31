Nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi

Ön lisans mezunlarının katılacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) gerçekleştirileceği 4 Kasım Pazar günü, nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatlerinde açık olacak.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, ön lisans mezunlarına yönelik 2018-KPSS'nin 4 Kasım Pazar günü gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Duyuruda, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı gerekçesiyle sınava kabul edilemeyecek durumdaki adaylar için, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav yapılacak merkezlerdeki il-ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacağının belirtildiği aktarıldı.