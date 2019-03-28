Nüfus müdürlükleri seçim günü açık olacak

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle Tekirdağ genelindeki tüm nüfus müdürlüklerinin hafta sonu seçim günü de dahil olmak üzere açık olacağı kaydedildi.

Tekirdağ Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde oy kullanmak isteyen vatandaşlardan T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı’olmayanların, geçici kimlik belgesi alabilmeleri için 30-31 Mart 2019 Cumartesi-Pazar günü ilimiz ilçe Nüfus Müdürlükleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" denildi.

Geçici kimlik belgesi alabilmek için gerekenlerin de sıralandığı açıklamada, "1 adet biyometrik fotoğraf. Kimlik kartı kaybedenler için anlaşmalı bankalar, PTT veya İnteraktif vergi dairesi https://ivd.gib.gov.tr adresinden 45 lira yatırılmalı. Nüfus cüzdanı kaybedenler için Anlaşmalı bankalar, PTT, veya İnteraktif vergi dairesihttps://ivd.gib.gov.tr adresinden 22.5 lira yatırılmalı. Kendini tanıtmaya yarayan bir kimlik belgesi olmayanlar anne-baba, kardeş, eş 18 yaşını bitirmiş çocuklarından biri ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.