0553 313 94 23

Nüfus Müdürlükleri, hafta sonu sınav nedeniyle açık olacak

Kırşehir’de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacakYükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:34
Nüfus Müdürlükleri, hafta sonu sınav nedeniyle açık olacak

Kırşehir’de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacakYükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacak.


Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:


"Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanını veya TC Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adaylar“Sınava Giriş Belgesi” ile 2 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri halinde yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak “Geçici Kimlik Belgesi” işlemleri Nüfus Müdürlüklerince verilecektir.Sınav nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 15 Haziran Cumartesi günü 07:00 - 17:00, 16 Haziran Pazar günü ise 07:00 - 15:30 saatleri arasında açık tutulacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:34
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz üstünde minder sandığı cisim 45 kiloluk dev deniz kaplumbağası çıktı
    1. Deniz üstünde minder sandığı cisim 45..
    2. Düzce Belediyesi kaldırıma park..
    3. O hırsız tutuklandı
    4. Erzurumspor, Bilazer ile anlaştı
    5. TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde..
    6. Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü..
    7. Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul..
    8. Başkan Özlü, “560 vaadin hepsi yerine..
    9. Florida Üniversitesinden Rektör..
    10. Başkan Ergün Türkiye Belediyeler..
    11. ABD'li casus Brunson'dan flaş iddia!..
    12. Çalışmalar yayalar için başladı
    13. Ağrı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    14. Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması..
    15. AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?|..
    16. Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
    17. Bozüyük’lü öğrencilerden Pazaryeri..
    18. Ateizm Derneği'nden dikkat çeken ilan!
    19. Bakan Akar'dan CHP'ye ziyaret
    20. Fas'ta evleri mühürlenen İslami..
    21. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda..
    22. Dink cinayeti davasında 9 sanığın..
    23. Sınav kaygısını başarıya çevirin
    24. Şehit Yasin Çubuk’un babaannesinin..
    25. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP..
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. Samsun’da sağanak
    28. 270 anaokulu öğrencisi kır..
    29. Nüfus Müdürlükleri, hafta sonu sınav..
    30. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu