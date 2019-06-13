Nüfus Müdürlükleri, hafta sonu sınav nedeniyle açık olacak Kırşehir’de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacakYükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacak.

Kırşehir’de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacakYükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacak.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanını veya TC Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adaylar“Sınava Giriş Belgesi” ile 2 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri halinde yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak “Geçici Kimlik Belgesi” işlemleri Nüfus Müdürlüklerince verilecektir.Sınav nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 15 Haziran Cumartesi günü 07:00 - 17:00, 16 Haziran Pazar günü ise 07:00 - 15:30 saatleri arasında açık tutulacaktır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.