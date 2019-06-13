Nüfus Müdürlükleri, hafta sonu sınav nedeniyle açık olacak
Kırşehir’de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacakYükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacak.13 Haziran 2019 Perşembe 17:34
Kırşehir’de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacakYükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacak.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanını veya TC Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adaylar“Sınava Giriş Belgesi” ile 2 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri halinde yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak “Geçici Kimlik Belgesi” işlemleri Nüfus Müdürlüklerince verilecektir.Sınav nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 15 Haziran Cumartesi günü 07:00 - 17:00, 16 Haziran Pazar günü ise 07:00 - 15:30 saatleri arasında açık tutulacaktır."
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