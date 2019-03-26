Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık olacak
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada,il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.26 Mart 2019 Salı 17:42
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada,il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.30-17.00 saatleriarasındaaçık olacağı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"31 Mart 2019 Pazar Günü yapılacak Mahalli idareler seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin ( Kimlik Kartı, Nüfus kayıt örneği .vb. ) İlgili hükümleri, çerçevesindekarşılanabilmesiamacıyla herhangi biraksaklığa meydan verilmemesi için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri30 ve 31 Mart 2019 günleri,08. 30- 17. 00saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır."
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