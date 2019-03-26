Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık olacak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada,il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada,il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.30-17.00 saatleriarasındaaçık olacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"31 Mart 2019 Pazar Günü yapılacak Mahalli idareler seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin ( Kimlik Kartı, Nüfus kayıt örneği .vb. ) İlgili hükümleri, çerçevesindekarşılanabilmesiamacıyla herhangi biraksaklığa meydan verilmemesi için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri30 ve 31 Mart 2019 günleri,08. 30- 17. 00saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır."

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