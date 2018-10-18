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Nüfus müdürlüğüne 1170 nüfus memur alımı ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet bünyesinde memur olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Bakan Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1170 nüfus memurunun alınacağını duyurdu. Peki 1170 nüfus memuru alımları ne zaman yapılacak?

18 Ekim 2018 Perşembe 14:57
Nüfus müdürlüğüne 1170 nüfus memur alımı ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet bünyesinde memur olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Bakan Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1170 nüfus memurunun alınacağını duyurdu. Peki 1170 nüfus memuru alımları ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Bakanlık bünyesindeki Nüfus Müdürlüğü birimleri için personel alımı yapılacak. AA Editör Masası'na konuk olan ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sondakika nüfus memurluğuna personel alımının yapılacağını duyurdu. Soylu 1170 nüfus memuru alım başvurularının ise 1 ay içerisinde başlayacağını duyurdu. Nüfus memurluğu için başvuru detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Nüfus memuru alım başvuru şartları nedir? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen toplam 1117 adet sözleşmeli "Büro Personeli" pozisyonlarına personel alımı yapılacaktır.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- En az ön lisans mezunu olmak,

3- 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4- ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:57
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