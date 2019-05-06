Nüfus işlemleri artık MATİM İş Merkezinde yapılacak Malatya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlükleri MATİM İş Merkezi B Blok’ a taşındı.

Malatya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlükleri MATİM İş Merkezi B Blok’ a taşındı.

Konuyla ilgili alınan bilgilere göre hizmet alanının yetersizliği nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü A Blok’ta hizmet veren İl, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlükleri MATİM iş merkezi B Blok’ a taşındı.

Nüfus işlerine bağlı bütün işlemler bundan sonra yeni hizmet binasında verilecek.

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