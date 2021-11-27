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Korona Virüs ‘Nu’ varyantı ile ilgili Türkiye’ye korkutan uyarı
Korona Virüs

‘Nu’ varyantı ile ilgili Türkiye’ye korkutan uyarı

Gülhane Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, covid yoğun bakım servisinin yüzde 100 dolu olduğunu kaydederek, "Güney Afrika'da görülen 'Nu' mutasyonu çok tehlikeli... Tedbir almazsak ve Avrupa'da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye'de bir yayılım söz konusu olacaktır. Seyahat sınırlaması getirilmeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:05:00 -
‘Nu’ varyantı ile ilgili Türkiye’ye korkutan uyarı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüste ‘Nu’ adındaki yeni mutasyonun Güney Afrika’da tespit edildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Güney Afrika ve özellikle İngilterede alarma geçtiğini ifade eden Savaşçı, “Şu anda İngiltere, Güney Afrika’dan uçuşlarını yasakladı. Türkiye olarak bizim de ilk tedbirimiz Güney Afrika ve transit uçuşlarda çok tedbirli davranmamız, gerekirse sınırlandırma getirmemiz gerekir. Şu an için ülkemizde bu mutasyona dair herhangi bir verimiz yok. Sadece 3-5 ülkede mutasyon tespit edildi ve en son İsrailde bir vaka çıktı. Aslında bu da Delta varyantı kadar belki endişe verici ve korkutucu bir boyuta düşünülebilir” diye konuştu.

‘Dünya genelinde yayılabilir’

Doç. Dr. Savaşçı, Güney Afrika’da görülen ‘Nu’ mutasyonunun şu ana kadar görülen mutasyonel replikasyonların hepsini üzerinde bulunduran genomik olarak ispatlanmış bir varyant olduğunu kaydederek, “Dolayısıyla endişe verici durum bu zaten. Özellikle 1-2 ay içerisinde dünya genelinde de yayılabilir. Kış dönemi geliyor, kapalı alanlar artacak. Dünya genelinde seyahatler olacak. Bu anlamda ne yazık ki virüs daha da yayılabilir. Burada sınavı, mücadeleyi kazanan, başarıya ulaşan ülkeler aşılanma oranını yüksek tutan ülkeler olacak. Diğer ülkeler ne yazık ki kısıtlamalara yine tabii olacak. Bu anlamda 5-11 yaş arası çocuklarımız da aşılanma programlarına hızlıca geçmeli. Aşılanmayı hızlandırmamız gerekiyor” dedi.

‘Seyahat kısıtlaması getirilmeli’

‘Nu’ varyantının tespit edildiği Güney Afrika’nın özellikle turizm ve ticaret anlamında çok temas edilen bir ülke olduğunu kaydeden Doç. Dr. Savaşçı, “Bu anlamda özellikle İngiltere, Hindistan ve Güney Afrika ile uçuşlarımıza kısıtlama getirilmeli. Transit uçuşlar bile olsa mutlaka hava alanlarındaki önlemler artırılmalı. Çünkü gerçekten ‘Nu’ mutasyonu endişe verici bir mutasyon olarak gözüküyor. Eğer uçuş kısıtlamaları ve tedbirleri almazsak, ‘Nu’ varyantı Avrupa’da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye’de bir yayılım söz konusu olacaktır. Bu süreçte halkımızın yapabileceği en önemli şey, aşılanmadır” ifadelerini kullandı.

‘Süper varyant versiyonları çıkabilir’

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüsün son zamanlarını yaşadığını söyleyerek, “Bu dönemde mutasyona uğrayarak kendini biraz daha korumaya çalışacağı için ‘süper varyant’ versiyonları da ortaya çıkabilir. Ancak aşılanma oranı arttıkça virüs kendi kendini yok etme boyutuna gelecektir. Çünkü yaşamayacağını anlayacaktır. Savaşı kaybedecektir. Ne yazık ki, biz hala ülkemizde 200-300 vatandaşımızı kaybediyoruz. Yakınları ve bizler de üzülüyoruz. Dolayısıyla tedbiri asla elden bırakmamız gerekiyor. Sağlık çalışanları olarak bizler de yorulduk, halkımız bazı konularda bıktı ama asla tedbirleri elden bırakmamız gerekiyor” dedi.

 

 

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