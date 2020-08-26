NTV spor
NTV spor kimin? NTV spor frekans bilgileri? NTV spor canlı yayın nasıl izlenir? İşte NTV spor’a dair ayrıntılar.
NTV spor Doğuş yayın grubuna aittir. 17 Mart 2008 tarihinde kurulan ulusal spor kanalıdır. NTV spor 2018'de Discovery Communications'a satılmıştır. Yayın haklarının sona ermesi sebebiyle 7 Mart 2018 tarihinde son vererek DMAX’a yerini vermiş oldu. NTV spor sorumlu müdürü Nebil EVREN’dir.
https://www.ntvspor.net/ adresi ile Canlı skor takibi yapabiliniyor. Aynı zamanda NTVspor ‘da transfer haberleri, gol detayları, basketbol, futbol, dünya futbolu, atletizm, bisiklet, boks, voleybol, motor sporları, tenis, yelken gibi çeşitli spor türlerine ait haberler yayınlanmaktadır.
NTV spor ‘da haftalık fikstür ve puan durumu takibi yapabilirsiniz.
NTV spor frekans bilgileri
NTV spor HD frekans bilgileri:
12.015 frekans
27.500 Sembol