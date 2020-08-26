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Spor

NTV spor

NTV spor kimin? NTV spor frekans bilgileri? NTV spor canlı yayın nasıl izlenir? İşte NTV spor’a dair ayrıntılar.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 00:07:00 -
NTV spor

NTV spor Doğuş yayın grubuna aittir. 17 Mart 2008 tarihinde kurulan ulusal spor kanalıdır. NTV spor 2018'de Discovery Communications'a satılmıştır. Yayın haklarının sona ermesi sebebiyle 7 Mart 2018 tarihinde son vererek DMAX’a yerini vermiş oldu. NTV spor sorumlu müdürü Nebil EVREN’dir.

 

https://www.ntvspor.net/ adresi ile Canlı skor takibi yapabiliniyor. Aynı zamanda NTVspor ‘da transfer haberleri, gol detayları, basketbol, futbol, dünya futbolu, atletizm, bisiklet, boks, voleybol, motor sporları, tenis, yelken gibi çeşitli spor türlerine ait haberler yayınlanmaktadır.

NTV spor ‘da haftalık fikstür ve puan durumu takibi yapabilirsiniz.

NTV spor frekans bilgileri

NTV spor HD frekans bilgileri: 

12.015  frekans

27.500 Sembol

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