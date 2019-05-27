NTV canlı yayınında Başkan Erdoğan'a skandal sözler! NTV'de öğle bülteni esnasında mikrofonunun açık kaldığını fark etmeyen Oğuz Haksever bir skandala imza attı.

NTV'nin öğle bülteni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, sunucu Oğuz Haksever'in sesi yayına yansıdı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever'in, "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun..." dediği duyulurken, sesin yayına gittiğinin fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatıldı.

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