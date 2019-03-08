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NTSO’da istihdam seferberliği toplantısı yapıldı

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında tüm Türkiye’de başlayan çalışmalar çerçevesinde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 17:58
NTSO’da istihdam seferberliği toplantısı yapıldı

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında tüm Türkiye’de başlayan çalışmalar çerçevesinde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde tanıtım toplantısı düzenlendi.


Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Nevşehir Valisi Sayın İlhami Aktaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve İl müdürleri, Kadın-Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, en çok istihdam sağlayan üyeler, vergi sıralamasına giren üyeler, serbest mali müşavirler ve Oda-Borsa üyeleri katıldı.


200’nün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği kampanyasının, iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunduğunu, bunların pek çoğunun da tarihi destekler şeklinde olduğunu anımsattı. Parmaksız, nisan ayı sonuna kadar sağlanacak olan her ilave istihdamın, 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisinin devlet tarafından karşılandığını hatırlatarak, devamındaki 9 ay boyunca da devletin sigorta primlerini ve vergilerini ödemeye devam edeceğini söyledi. İşe alınacak kişinin kadın, genç ve engelli olması durumunda 9 aylık sürecin 15 aya kadar uzadığını hatırlatan Parmaksız, imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşvikinin, 2 bin 712 TL olarak verileceğini kaydetti.


“Devletimiz işverene sesleniyor: düzenini bozma, istihdamını koru” Parmaksız daha sonra, herhangi bir sebepten dolayı sıkıntı yaşayan girişimciler için getirilen destekten bahsetti. Bir işverenin işlerinde sıkıntı yaşaması durumunda, faaliyetlerinin azalması ve durduğu noktada da çalışanların maaşının 3 ay boyunca ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ kapsamında işsizlik sigorta fonundan ödeneceğini hatırlattı. Parmaksız, “Yani burada devletimiz, işverene, ‘düzenini bozma, istihdamını koru’ diyor. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda ekstra hassasiyet bekliyoruz. 2017 yılındaki istihdam seferberliğinde kamuözel sektör olarak el ele verildiğinde buçuk milyon ilave istihdam sağladık. Kamuözel sektör el ele verdiği zaman yapılamayacak şey yoktur” dedi.


Daha sonra konuşmasını yapan Nevşehir Valisi Sayın İlhami Aktaş konuşmasında; İstihdam seferberliği 2019 programının ilk toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştiren Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret Borsası’na teşekkür ederek, toplantıların ve tanıtımların kararlılıkla devam ettirileceğini ifade etti.


İstihdam Seferberliğinin her yıl hem kapsam hemde miktarı artarak devam ettiğini ve bu teşviklerin iş dünyası için kaçırılamayacak bir fırsat olduğunu belirten Aktaş, açıklamasını şöyle tamamladı: “Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin, İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin, hem de ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:58
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