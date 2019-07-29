NTSO Başkanı Parmaksız, “TSE Nevşehir Belgelendirme Müdürlüğü Nevşehir’imize hayırlı olsun”

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, TSE Nevşehir Belgelendirme Müdürlüğü’nün Nevşehir’e hayırlı olmasını diledi.

Kayseri Bölge Koordinatörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Standartları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliği’nin, Nevşehir Belgelendirme Müdürlüğüne dönüştürülmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Parmaksız; “2007 yılında Odamızın gayretleriyle, faaliyetlerine bir personel ile başlayan Türk Standartları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliği 2019 yılı itibariyle kendi hizmet binasında toplam on personeliyle İlimize hizmet etmektedir. Ancak şimdiye kadar faaliyetlerini temsilcilik sıfatıyla yürütmesi sebebiyle hem hizmet çeşitliliği hem de belgelendirme faaliyetleri konularında üyelerimiz Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü ile çalışmak zorunda kalıyordu. Hizmet ve personel alanında yeterliliğe sahip Nevşehir Temsilciliği’nin belgelendirme müdürlüğüne çevrilmesi amacıyla Odamızca yapılan çalışmalar ve girişimler olumlu bir şekilde neticelendirilmiştir. Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun 19.07.2019 tarih ve XXII/07/29 sayılı kararı ile Kayseri Bölge Koordinatörlüğü’ne bağlı Nevşehir Temsilciliği’nin, Nevşehir Belgelendirme Müdürlüğü’ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Bu kararla birlikte üyelerimiz belgelendirmeye ilişkin bütün hizmetlerden Kayseri’ye gitmeden kısa bir süre sonra Nevşehir’de faydalanabilecekler. Bu vesile ile Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’e, TSE Yönetim Kurulu Üyeleri ve TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş’a şahsım ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.